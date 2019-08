Motorrijdster (28) overleden na ongeval in tunnel Raamsdonksveer

Jeugdzorg staakt op 2 september om geldgebrek, ‘zeker ook in Brabant is de nood hoog’

1 augustus DEN BOSCH - Vakbond FNV wil op 2 september de jeugdzorg plat leggen omdat het ministerie met ‘veel te weinig’ geld over de brug is gekomen. ‘De nood is hoog, zeker ook in Brabant’.