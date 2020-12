Mountainbike gekocht? Dan kan je op deze parcours in Brabant helemaal los

Mountainbikes zijn niet meer aan slepen , kopte deze krant vorige week. Sinds de coronacrisis zien fietsenzaken door heel het land hun voorraad slinken. Vooral nu het weer guurder en natter wordt, is de mountainbike een goed alternatief voor de natte weg. Als jij een van de gelukkigen bent die nog zo'n snelle fiets op de kop heeft weten te tikken, kan je los op deze mooie parcours in Brabant.

Allereerst een korte uitleg over de MTB-parcours: de meeste routes zijn aangeduid met een standaardbebording. Dat is een gekleurd driehoekje met de punt omhoog en daaronder twee bolletjes. In tegenstelling tot een aantal routes in het buitenland, zegt de kleur in Nederland niets over de moeilijkheid van de route. Omdat we leven in een klein land, liggen de routes vaak dicht bij elkaar. De verschillende kleuren worden gebruikt om routes van elkaar te onderscheiden.

Als je meer wil weten over de routebordjes en wat deze betekenen, kan je dat hier lezen op de site van MTB Routes NL. Uit de beoordelingen van hun bezoekers is ook deze top tien in Brabant ontstaan. Zoek je een route dichter in de buurt? Dan geeft mtbroutes.nl een uitgebreid overzicht.

Netersel

Ook wel het Dak van Netersel genoemd. De route is vier kilometer lang en ligt in een bosrijke omgeving, gebouwd op en rond de voormalige vuilnisbelt. Hier ligt de nadruk op techniek en is daarom alleen geschikt voor de technisch gevorderde mountainbiker. De route bestaat voornamelijk uit singletracks, met veel kort draaien, extreem steile passages omhoog en omlaag. Verder bevat het veel technische cross country secties zonder chicken run mogelijkheid. Oftewel: de moeilijke delen kan je niet overslaan. Een echte route voor de technische liefhebber dus.

Dorst

Deze route ligt in het gebied van de Boswachterij Dorst (Seterse Bergen en heeft, voor deze streek, een bijzonder landschap: sterk heuvelachtig, met hoogteverschillen tot 10 meter. De mountainbikeroute Dorst is 8,2 kilometer lang en bestaat geheel uit singletracks. De zwarte bewegwijzering loodst je langs een aaneenschakeling van vele kombochten, felle klimmetjes en snelle afdalingen. De route heeft een paar rechte stukken van hooguit 100 meter. Voor de rest is het nergens rechtdoor vlammen. Bochten, klimmetjes, een kleine drop, zeer goed onderhouden trails en alles in het bos. Wil je werken aan je bochtentechniek? Dan is Dorst de perfecte route.

Volledig scherm Tijdens de Warande Veldtoertocht in Dorst. (archieffoto) © EDWIN WIEKEKENS

Helmond

Deze route is 9,1 kilometer lang en ligt in de Bakelse bossen bij Helmond. Het Bakelse Bos is een 115 hectare groot naaldhoutgebied. Het betreft een voormalig gemeentebos, maar is nu eigendom van Brabant Water. Door zijn ligging is het gebied zeer geschikt als groene long voor de stad. De oudste bospercelen dateren uit 1915. Het bos is biologisch vrij arm vanwege haar ligging op voormalig stuifzand en bestaat vooral uit grove den, maar ook andere naaldhout soorten en Amerikaanse eik. Aardig zijn de stuifheuveltjes, een jeneverbes struweel, een stukje open stuifzand (‘de schietbaan’) en een klein heideveldje. De route bestaat voornamelijk uit singletracks. Hier is goed gebruik gemaakt van de hoogteverschillen in de omgeving. Zo is een technische route met vele korte klimmetjes ontstaan.

Bergen op Zoom (Col du Kragge)

De mountainbikeroute Col du Kragge ligt op de voormalige vuilstort bij Bergen op Zoom. Deze voormalige vuilstort ligt weer op de Brabantse Wal. Met een hoogte van 30 meter is het meteen het hoogste punt. Je kijkt uit over heel de regio. Van Wouw en Heerle tot Steenbergen en de windmolens op de Oesterdam. De mountainbikeroute Col du Kragge is een technisch parcours. Voor wie regelmatig wedstrijden rijdt is het tevens een goed trainingsparcours. Met een lengte van 5,3 kilometer en hoogteverschillen tot 25 meter is er uitdaging genoeg. Het parcours bevat spectaculaire afdalingen en klimmetjes met een stijgingspercentage van 20 procent, een aaneenschakeling van kombochten, rotsformaties, vlonders en houten obstakels die voor extra uitdaging moeten zorgen. Niet geschikt voor minder ervaren mountainbikers.

Volledig scherm Op de voormalige vuilstort De Kragge in Bergen op Zoom is een mountainbikeparcours aangelegd, bijgenaamd Col du Kragge © Pix4Profs/Tonny Presser

Loonse en Drunense Duinen

De 23 kilometer lange route Loonse en Drunense Duinen bestaat bijna volledig uit singletracks. De route bevat veel korte en steile klimmetjes en afdalingen. Het is een erg technisch parcours. Op de route zijn enkele afkortmogelijkheden waardoor je de zwaarste stukken kunt omzeilen. De route is eenvoudige te combineren met de 15 kilometer lange, groene route in Giersbergen. Zo ontstaat een route met een lengte van zowat 40 kilometer.

Volledig scherm Nieuwe ATB-route door de Loonse en Drunense Duinen. (archieffoto) © MarieTherese Kierkels / Beeld W

Liessel

Het ATB netwerk van de Gemeente Deurne bestaat uit 5 afzonderlijke routes met een gezamenlijke lengte van 80 kilometer. De routes zijn met verbindingsroutes aan elkaar gekoppeld. Van de routes van het routenetwerk is de Liesselroute de langste met 15,4 kilometer. Ook landschappelijk gezien de mooiste omdat dit stuk bos niet wordt ontsiert door een grote doorgaande weg. Wel bevat dit deel van de route weinig singletracks. Na ongeveer 4 kilometer is het oppassen. Hier moet je vlak voor het riviertje de Oude Aa plotseling rechtsaf. Is je snelheid voor het afslaan te hoog dan rijd je hier gemakkelijk het water in. Na ongeveer een kilometer langs de oever te hebben gereden gaat de route terug het bos in. Tweehonderd meter voor het oorlogsmonument ligt het keerpunt. In het tweede deel van de route wordt het felste heuveltje van deze route bedwongen.

Volledig scherm Wielerclubs in de gemeente Deurne werken samen aan het onderhoud van de atb-routes. (archieffoto) © Ton van de Meulenhof

Oosterhout

De route Oosterhout, ook genoemd mountainbikeroute Vrachelen, kenmerkt zich door zijn diversiteit. Het grootste deel van de route betreft een singletrack met enkele bredere paden en een klein gedeelte over asfalt. De route bevat veel draaien en keren en bevat her en der korte klimmetjes en afdalingen. Soms zijn er ook stukken rechtdoor en minder uitdagend. Deze route maakt onderdeel uit van MTB Tracks Oosterhout, een routenetwerk met een gezamenlijke lengte van 32 kilometer. Hieronder vallen de routes Dorst, Teteringen (Cadettenkamp) en Oosterhout (Vrachelen).

Volledig scherm De mountainbikelus bij Vrachelen moet voor een ideale mix zorgen. Panorama’s, bos en vlaktes.

Bergen op Zoom (Bergse Heide)

De zwarte mountainbikeroute Bergen op Zoom (Bergse Heide) ligt op het natuur- en recreatieterrein de Bergse Heide en is 4,6 kilometer lang. De route is bedoeld voor de meer ervaren mountainbiker en wordt als technisch uitdagend beschouwd. De route is heuvelachtig en vooral in het losse zand vergt dat veel vaardigheid van de mountainbiker. De route bestaat hoofdzakelijk uit singletracks, en deze zijn technisch uitdagend en zwaar. Het gaat continu slingerend tussen bomen door en over heuveltjes heen. De van nature aanwezige hoogteverschillen zijn maximaal benut en daar zijn ook extra (spring)bulten aangelegd.

Volledig scherm Patrick Koch gaf een demonstratie op het nieuwe Mountainbike parcours op de Kragge. (archieffoto) © Pix4Profs/Peter Braakmann

Best

Het bosgebied, waar naast de routes ook het openlucht theater is, is vernoemd naar Joe Mann. Hij was een Amerikaans soldaat die is gestorven tijdens de tweede wereldoorlog door zich op te offeren voor zijn kameraden. Voor hem is ook een oorlogsmonument opgezet en deze kan ook bezocht worden. De mountainbikeroute in Best bestaat uit 2 aparte lussen. Een groene met een lengte van 10 kilometer en een rode met een lengte van 5 kilometer. De groene route is gemakkelijk in een hoge versnelling af te leggen. De route is overzichtelijk en bevat vlakke en rechte stukken. Als je vanuit de groene route het Beatrixkanaal oversteekt kom je op de rode route. Deze is korter en je moet wat meer je techniek gebruiken. De route is bochtiger en bevat meer hoogteverschil. Dit deel van de route bevat meer uitdaging en is leuk om te rijden.

Tilburg

In het Stadsbos is een mooie mountainbikeroute gerealiseerd van 17.3 kilometer lang waarop mountainbikers zich lekker kunnen uitleven. Bij de route is gebruik gemaakt van ongeveer 4 kilometer bestaande wegen en paden. De overige kilometers zijn aangelegd. De route is een afwisselende route die bestaat uit singletracks, rechte paden maar ook heuveltjes en kombochten. De route is geschikt voor de beginnende mountainbiker, maar is ook uitdagend genoeg voor de meer ervaren mountainbiker.

Volledig scherm De nieuwe, hertekende route voor mtb'ers in Stadsbos013. (archief) © gemeente Tilburg