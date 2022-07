Mountainbikeroutes schieten als paddenstoelen uit de grond: ‘Je kunt het spannender en moeilijk maken door harder te rijden’

Mountainbiken is hot. In zes jaar tijd is het aantal in routes toegenomen van 193 naar 255. Waar komt deze opleving vandaan, waar voldoet een goed parcours aan en wat zijn de pareltjes in Brabant? We vroegen het aan mountainbikeparcoursbouwer Daan van Kampen uit Deurne en André Deunhouwer van mountainbikesite MTB Challenge.

Brabant telt 55 officiële mountainbikeparcoursen. Mensen die een parcours aanleggen, kunnen dit aanmelden bij MTBroutes.nl, waar mountainbikers de tracks beoordelen op onder meer bewegwijzering. In de afgelopen jaren is het aantal aangemelde routes toegenomen naar 255. ,,Dat komt deels doordat mensen in coronatijd op zoek gingen naar nieuwe manieren om hun vrije tijd door te brengen", weet André Deunhouwer.

De routes in onze provincie zijn populair, waaronder het parcours van Netersel, dat op nummer 1 prijkt. Maar niet te vergeten is de nieuwe route van Daan van Kampen, die hij aanlegde in het bos van zijn opa (Milheeze Bos) en onlangs uitbreidde met twee nieuwe lussen. Begin dit jaar stond zijn route op de tweede plek, inmiddels is hij wat in positie gezakt.

,,De route van Van Kampen is eigenlijk veel leuker dan het gros van de mountainbikeroutes”, vindt Deunhouwer. Dat komt volgens hem vanwege de variatie in de route qua moeilijkheidsgraad en de technische uitdagingen. Deunhouwer heeft alle officiële mountainbikeroutes op video vastgelegd, waaronder de route in het Milheeze Bos.

Daan van Kampen (18) is al jaren fanatiek mountainbiker en had na het behalen van zijn havodiploma ‘veel tijd over’. ,,Rond diezelfde tijd was mijn opa in de bossen op zijn perceel bezig met het opruimen van takken. Ik zag daar de lol van in en ben zelf een mountainbikeroute gaan graven.”

Daan van Kampen legde een mountainbikeroute aan in het bos van zijn opa.

Eerder opende Van Kampen in het Milheezer Bos een rood en blauw parcours. Inmiddels is ook een derde parcours geopend, de groene lus. ,,De rode lus is op het perceel van mijn opa, de blauwe op het perceel van de buurman en de groene lus ligt op het aansluitende perceel van een grondeigenaar uit Amsterdam.” Omdat alledrie parcoursen op een privaat terrein liggen, moest een traject worden doorlopen om ze openbaar te maken. Dat is inmiddels gebeurd.

De eerste twee parcoursen legde de Deurnenaar nog zelf aan door met een schop het zand af te graven, voor de groene lus op het derde perceel gebruikte hij een minigraver. Op de routes liggen metershoge houten bruggen, technische paadjes met boomstammen naar beneden en springbulten. ,,Iedere lus heeft een ander niveau en je kunt het spannender en moeilijker maken door harder te rijden, want dan kun je sprongetjes maken en moet je sneller sturen.”

,,De variatie maakt dat mensen van ver komen voor deze route”, zegt Van Kampen. ,,Wat ook mooi is, is dat in het midden een zandpad loopt van de gemeente. Daar komen alle lussen op uit.”

Waar moet een goed mountainbikeparcours volgens hem aan voldoen? ,,Het moet voor een breed publiek weggelegd zijn. Niet extreem technisch, want niet iedere mountainbiker kan zo’n route rijden. Het moet goed aangeven zijn met bewegwijzering, goed onderhouden en veel technische uitdagingen hebben.”

De favoriete tracks bij hem in de buurt zijn die van Diessen en Helmond. Maar Netersel staat voor hem toch echt bovenaan. ,,Het is echt onnederlands wat ze daar voor elkaar hebben gekregen.”

Het mountainbikeparcours in Netersel wordt hoog gewaardeerd door bikers vanwege de vele technische uitdagingen en is daardoor ook alleen geschikt voor gevorderde mountainbikers. Het parcours gaat over een grote bult waardoor de route een hoogte van 128 meter bereikt. De route heeft steeds korte stukken met steile passages omhoog en omlaag, intensieve klimmetjes.

Deunhouwer: ,,Alles zit erin en dat alles op ongeveer een vierkante kilometer. Daarnaast heeft dit parcours fanatieke beheerders die iedere keer het parcours weer aanpassen, waardoor je iedere keer als je er komt wat nieuws te bieden krijgt.”

Niet alle provincies hebben dezelfde soorten bossen en omgeving. ,,Daardoor moet iedereen roeien met de riemen die ze heeft”, weet hij. ,,Utrecht heeft de Utrechtse Heuvelrug en Limburg heeft bergen. In Brabant zie je dat veel mountainbikeroutes op een voormalige vuilnisbelt zijn aangelegd, zoals in Netersel en Nuenen.”

Het voordeel van de voormalig vuilnisbelten dat er een groot hoogteverschil is, wat interessant is voor bikers. ,,Als de lagen dik genoeg zijn dan mag er op gerecreëerd worden. ,,Het initiatief voor mountainbikroutes komt meestal vanuit vrijwilligers, maar soms ook door gemeentes. Het aanleggen gebeurt wel door een professionele partij die de route uitvlagt, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. Financiering gebeurt via de gemeente of sponsoren.”

,,Het parcours van Drunen gaat door de Loonse en Drunense Duinen, een prachtig natuurgebied. Dat heeft Netersel dan weer niet.” De natuur in dit gebied heeft bossen met aaneengesloten stuifzandgebieden. De route heeft veel korte en steile klimmetjes en afdalingen en is een erg technisch parcours. Voor de minder ervaringen bikers zijn er enkele afkortmogelijkheden, waardoor ze de zwaarste stukken kunnen omzeilen.

Bergen op Zoom heeft vier verschillende routes (Bergse Heide en Boslust, Col du Kragge en Halsteren) die zijn gelegen op het noordelijke deel van de Brabantse Wal. Doordat deze routes te combineren zijn, is hier volgens Deunhouwer veel uitdaging. ,,Je hebt hier en daar wat sprongetjes en wortels op de kortere route. De langere route is wat rustiger en dan heb je nog de route met de vuilnisbelt waar je weer wat hoogteverschil hebt. Ik vind het gaaf wat ze daar hebben neergelegd. ”

De mountainbikeroute van in het Milheeze Bos heeft veel technische uitdagingen.

,,Je kunt het spannender en moeilijker maken door harder te rijden, want dan kun je sprongetjes maken en moet je sneller sturen."