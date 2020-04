MSD Oss verdubbelt productie spierverslappers voor coronapatiënten: ‘Het komt akelig dichtbij’

Ouders druk door corona? Nee, dan de juf. ‘Vrij? Ik weet niet eens meer wat dat ís!’

13:00 VLIJMEN - Ja, ze overstelpen ouders met huiswerklijstjes en instructiefilmpjes. Maar als u denkt dat leraren nu zélf vooral zitten te relaxen in het lentezonnetje, heeft u het dus mooi mis. Op basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen zijn ze drukker dan ooit door al die nieuwe digitale skills, spammende uitgevers, de noodopvang en zorgen om leerlingen. En als de juf dan ‘s avonds laat nog een mailtje krijgt met een vraag over een opdracht, dan denkt ze ‘geweldig!’ ,,Ze storen me nóóit!”