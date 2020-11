Multimiljonair Peter Gillis uit Asten niet rijk genoeg voor Quote 500

Quiz Wat weet jij van Halloween? Speel hier de spookachti­ge quiz

28 oktober Kenden we Halloween vroeger alleen maar als Amerikaanse en Engelse traditie, tegenwoordig is het griezelfeest ook bij ons niet meer weg te denken. Verkleed langs de deuren gaan zit er dit jaar niet in, maar dat betekent niet dat Halloween onopgemerkt voorbij gaat. Wil jij alvast in de stemming komen voor Halloween en denk jij alles te weten over de spannendste feestdag van het jaar? Speel dan deze griezelig leuke quiz!