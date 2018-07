Mustafa (23) overmeestert overvaller die voorbijganger tegen de grond sloeg: 'Het ging om letterlijk 15 euro'

EINDHOVEN - Hij zit onder de blauwe plekken en heeft wat schaafwonden, maar dat deert de 23-jarige Mustafa uit Eindhoven nauwelijks. Hij overmeesterde maandagavond tegen middernacht een overvaller, die even daarvoor een 56-jarige man had beroofd van zijn portemonnee.

Op het moment dat Mustafa en een vriend de Onze Lieve Vrouwestraat inrijden, zien ze al dat er iets mis is. Een jongeman zwaait wild en wenkt de twee in hun auto. ,,De jongen bood al hulp aan de arme man, die net gevallen was. Die had een hoofdwond en bloedde. Ze zeiden dat hij was beroofd en dat de dader nog om het hoekje stond.''

De dader had eigenlijk al willen vluchten op de fiets, zo bleek. Maar de ketting brak of viel eraf, en dus was hij nog niet verder gekomen dan de hoek van de Scottlaan. Mustafa: ,,Ik riep dat hij moest blijven staan. Hij zei zelf dat hij niets had gedaan, maar gooide direct zijn fiets van zich af en rende weg.''

Shirt gescheurd

Mustafa en zijn maat proberen hem tegen te houden. Dat gaat niet vanzelf, omdat ze na een mooie dag op slippers lopen. ,,Ik schopte die uit en rende achter hem aan.'' De dief had het niet slechter kunnen treffen: de 23-jarige Eindhovenaar is beveiliger en weet precies wat hem te doen staat.

,,Ik rende achter hem aan en kon hem nog net aan zijn shirt trekken. Dat scheurde, maar hij viel wel op de grond. Daardoor kon ik bovenop hem gaan zitten, en hield ik hem in een klem. De vriend van mij hield zijn voeten vast.''

Gedoe met de buren

Op die manier hopen ze rustig te wachten op de politie. Ze hebben echter geen rekening gehouden met omwonenden, die totaal niet weten wat er aan de hand is. Zij zien twee donkergetinte mannen op een jongeman liggen. Dat vertrouwen ze niet, en vragen Mustafa de 'arme man' los te laten.

Mustafa peinst daar echter niet over. Hij heeft inmiddels al wat blauwe plekken opgelopen tijdens de worsteling, en schaafwonden op zijn voeten van het rennen. En ook zijn zonnebril heeft de strubbeling niet overleefd. ,,Het was een hele sterke jongen. Gelukkig konden we hem in bedwang houden.'' De politie arriveert na een paar minuten en voert de overvaller af.

Agenten constateren dat het ging om een 32-jarige man uit Eindhoven. Hij is meegenomen naar het bureau, op verdenking van diefstal én het slaan van Mustafa.

En dat om 15 euro

Hoe het met de beroofde man gaat, weet Mustafa niet. Hij is nagekeken in de ambulance, dat wel. ,,Ik bood aan om hem naar huis te brengen, maar hij wilde graag zelf lopen. Het was toch om de hoek.'' Volgens de politie heeft hij alleen wat lichte verwondingen overgehouden.