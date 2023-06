Muziek Jules de Corte herleeft door zoon Ernst

Een park dat veel meer is dan dat: ‘Natuur is de bebouwde kom in getrokken, dit wens je elk dorp toe’

Elk nadeel heeft zijn voordeel, weten ze ook in Sint Anthonis. Bewoners van zorgorganisatie Bronlaak in Oploo konden niet meer meehelpen bij het onderhoud van Landschapspark Hoogveld. Het werk was te zwaar. Nu doen 20 inwoners van Sint Anthonis zelf het werk. Met klinkend resultaat.