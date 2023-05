Muziekfestival Opkikkers & vrienden op Wilhelminaplein in Someren

update Brandweer redt hondje uit woning­brand in Boxmeer

Meteen na een alarmmelding van een brand in een woning aan de Binnenweg in Boxmeer maandagmiddag zijn de korpsen van Oeffelt, Sint Anthonis en Boxmeer opgeroepen voor bijstand. Eenmaal op het adres aan de Binnenweg in Boxmeer bleek er inderdaad brand in een vrijstaande woning te zijn uitgebroken.