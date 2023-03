Muzikaal afscheid Wim Steenbak: ‘Mijn vader verdient dat, zijn hart lag in de muziek’

Strop voor sluipver­keer, opluchting voor bewoners: Mierlose Brugstraat gaat dood lopen

MIERLO - Het kan nog wel een jaar duren, maar als het aan de gemeente ligt gaat het gebeuren: de Mierlose Brugstraat wordt afgesloten. Over de weg die is berekend op 3000 voertuigen per dag, rijdt al jaren meer dan het dubbele. Alle maatregelen ten spijt. Tijd voor grover geschut, zo oordeelde de wethouder.