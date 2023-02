Muzikaal Brouwersgat laat van zich horen tijdens Zondagskind

Man (33) steekt 23-jarige Roosenda­ler plots na ruzie in Tilburg, verdacht van poging tot moord of doodslag

TILBURG/ROOSENDAAL - Een 23-jarige Roosendaler is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken in het centrum van Tilburg. Tijdens het uitgaan trok een man (33) uit Tilburg volgens de politie een mes op het Piusplein, na een woordenwisseling met het slachtoffer. De verdachte werd niet veel later aangehouden.

5 februari