Myrte van der Putten (2002-2020), actieve en creatieve gymnasiumleerling, maakte zelf een einde aan haar leven

in herinneringMyrte van der Putten heeft haar korte leven intens geleefd. Ze was een creatieve en sprankelende gymnasiumleerling en had een hechte vriendengroep. Op 20 mei vorig jaar maakte ze zelf een einde aan haar leven. Ze liet een aantal lieve brieven na aan haar ouders en vrienden. Myrte is 17 jaar geworden.