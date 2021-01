Myrthe verloor haar moeder door een fatale val met de fiets, nu pleit ze voor een helm: ‘Het kan heel veel leed voorkomen’

Nee, tot een paar weken geleden had Myrthe Boss geen helm opgedaan als ze op weg ging naar de supermarkt, of naar de bakker. Sinds kort doet ze het wel. Het is wennen, zo eerlijk moet ze zijn. Maar ze doet het met volle overtuiging en ook om een statement te maken.



De neuroloog-somnoloog van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een campagne begonnen om helmgebruik te bevorderen. De aanleiding is verdrietig. Op 8 december 2019 kwam haar moeder ten val toen ze op haar elektrische fiets werd aangereden. Haar hoofd raakte de stoeprand.



Twee heftige dagen later overleed haar moeder als gevolg van ernstig hersenletsel. ,,Ik heb de scans gezien en ik weet: een helm had de klap kunnen opvangen. Ik weet zeker dat de kansen voor mijn moeder beter waren geweest als ze een helm had gedragen.’’