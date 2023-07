Mysterie rondom verdwenen kliko’s nog niet opgelost, maar diefstal lijkt onwaarschijnlijk

UPDATE Co-Med Waalwijk sluit per direct de deuren van de huisartsen­prak­tijk: ‘We zijn aan de goden overgele­verd’

WAALWIJK - De huisartspraktijk van Co-Med in Waalwijk is per direct gesloten en blijft dat tot in elk geval 14 augustus. Patiënten maken zich ongerust, zo blijkt uit reacties. ,,Het voelt alsof we aan de goden zijn overgeleverd nu.” En ook: ,,We hebben ons voorgenomen om bij serieuze problemen direct 112 te bellen en geen risico’s te nemen.”