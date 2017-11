Na 135 cafébezoeken je gewicht in bier uitgekeerd

ETTEN-LEUR - Brabant kent volgens het boek '135 originele cafés in Nederland' de meeste originele kroegen. Met zesendertig stuks staat onze bourgondische provincie aan kop. Het Etten-Leurse Biercafé De Pastoor aan de Lange Brugstraat is, na eerdere vermeldingen in Vlaamse edities, nu in de eerste Nederlandse versie opgenomen.

"Eerder stonden we al als 'randgeval' in Vlaamse edities", zegt eigenaar Vincent van Haperen. Dat zorgde volgens partner Clasina voor hilarische taferelen. "Stopte er ineens een touringcar vol Belgen voor de deur om hier een pilsje te drinken!" Dat het café van het stel nu in de eerste Nederlandse editie staat, vinden ze "erg leuk."

Enorm aanbod aan speciaalbieren

De Pastoor ('lunch-café-zaal') is een echte, ouderwetse kroeg. Aan de lange, bruine bar een aantal hoge krukken. Rechts daarvan een biljarttafel en een gokkast. "Wij vroegen ons ook af waarom we als origineel worden gezien", lacht Van Haperen. "Waarschijnlijk omdat we zo traditioneel zijn gebleven." De kans is groot dat de nominatie een gevolg is van het enorme aanbod aan speciaalbieren, zo'n honderdzestig verschillende soorten. "Speciaalbieren zitten enorm in de lift, het is echt een hype. Er is de laatste jaren ongekend veel vraag naar."

Volgens Van Haperen een hype die leeft onder een zeer grote doelgroep. "Niet alleen onder jongeren. Ik gok dat we de meeste speciaalbieren verkopen aan gasten tussen de 25 en 65 jaar." Waar de opleving vandaan komt, durft hij niet te zeggen. "Misschien omdat het beter gaat met de economie. Mensen zijn de pils beu en willen weleens iets anders." Clasina springt hierop in. Volgens haar speelt het fenomeen in België veel minder. "Daar drinken ze wel gewoon pils. Merkvast."

Gratis consumptie