Na cocaïne gaat het vandaag over synthetische drugs bij de familie R.

DEN BOSCH/OSS - Nadat een donderdag een dag lang ging over cocaïne, gaat het vandaag in de strafzaak tegen de familie R. over synthetische drugs. Meer in het bijzonder over de bijna honderd kilo mdma-kristallen die op 15 april 2019 werden gevonden in de auto van Siebren M., de Rotterdamse klusjesman van de familie R.