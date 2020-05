Na corona-uitbraken in slachthuizen rijst de vraag: hoe veilig is het bij vleesverwerker Vion in Boxtel?

Aantal meldingen van jeugdover­last in Brabant stijgt explosief

8:00 Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie in Brabant is in 2020 flink toegenomen. In de maand april werd er 2.004 keer melding gemaakt van jeugdoverlast. Een jaar geleden (april 2019) waren dat er 771. Dat betekent een stijging van 159.9 procent, blijkt uit een analyse van nieuwe politiecijfers door LocalFocus.