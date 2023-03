Na dertig jaar is het mooi geweest

De hobbykamer van...KLUNDERT - Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten u elke week zo’n ruimte zien.

De hobbykamer van Sjaan Wedage (85) uit Klundert is een hobbykamer in ruste. Maar wat is hier in de loop van de jaren veel gehobbyd. Twee aaneen geschoven tafels en een verzameling stoelen herinnert aan de tijd dat het hier volle bak was.

Eerst schuimrubber, later klei

Het begin van Sjaans hobbyloopbaan is een verdrietige. ,,In 1976 is onze dochter verongelukt. Twee dagen voor haar veertiende verjaardag. Zoiets is onwerkelijk. Niet uit te leggen. Om mezelf terug te vinden, ben ik gaan handwerken. Ik begon heel lullig met het maken van een pop. Het sloeg eigenlijk nergens op, maar ik was ten minste bezig. Eerst gebruikte ik schuimrubber, daarna maakte ik koppen van klei en papier-maché. En op een gegeven moment maakte ik zowaar een pop die het aanzien waard was. Althans, dat vond ik dan hè.”

Een aantal mensen binnen een van de damesverenigingen in het dorp vindt dit ook en nodigt Sjaan uit om over haar poppen en het proces daarom heen te komen vertellen. Van hieruit ontstaat een hobbyclubje met Sjaan als instructrice. ,,Doodeng vond ik dat die eerste keer.”

Quote Er zijn dames die wel dertig jaar lid zijn gebleven

Aanvankelijk denkt ze zes weken te werken met het groepje van tien hobbyisten. ,,Maar vervolgens gingen ze nooit meer weg. Er zijn dames die wel dertig jaar lid zijn gebleven.” In de hobbykamer staan poppen, maar ook uit supermarktdozen gemaakte huisjes, muizen gemaakt van stof en verf en diverse andere voorbeelden van hobbyprojecten die in de daaropvolgende decennia zijn gemaakt. ,,We bouwden ook echt een band op met elkaar.”

Stoer vest voor achterkleinzoon

Tien jaar geleden krijgt Sjaan lichamelijke klachten waarna ze besluit te stoppen met het hobbyen in groepsverband. ,,Het is mooi geweest”, zegt ze. Waarmee niet gezegd is dat ze zelf niet meer creatief bezig is. ,,M’n naaimachine, lapjes en frutseltjes liggen nu beneden. Binnenkort begin ik aan een stoer vest voor m’n achterkleinzoon.”