Na een week ‘veel te warm’ in Brabant, nu een weekend ‘veel te nat’

Voor het hele land geldt vrijdag nog steeds code geel in verband met aanhoudende hitte. Toch koelt het dit weekend enigszins af. Waar we afgelopen week kampten met temperaturen van 34 graden, schommelt het dit weekend tussen de 25 en 28 graden in Brabant, aldus Weerplaza.

Wie er vrijdagochtend heel vroeg bij was, kon er van profiteren: het was rond 6.00 uur zo'n 19 graden en dus het ideale moment om de ramen en deuren thuis open te zetten en de boel te luchten. De binnentemperatuur kon zowaar een paar graden dalen. Buiten blijft het wel nog even benauwd.

Lagere temperaturen

De hitte van afgelopen week lijkt op zijn retour. In het westen en midden van Brabant bereiken we vrijdag temperaturen van maximaal 26 graden, in het oosten kan het iets warmer worden met 27 graden. Zaterdag blijft de temperatuur in het oosten van de provincie steken op 25 graden, zondag is er weer een uitschieter naar 28 graden. Na het weekend koelt het weer verder af. In West-Brabant wordt het iets koeler: zaterdag 24 en zondag 26 graden.

Behalve lagere temperaturen kunnen we ook rekenen op meer regen. Er wordt dit weekend behoorlijk wat neerslag verwacht. In Bergen op Zoom zal vrijdagochtend nog een zonnetje te zien zijn maar wordt het geleidelijk aan meer bewolkt. Vooral vrijdagmiddag en zaterdagavond is er kans op regen. In Tilburg wordt vooral vrijdagavond en zaterdag- en zondagmiddag regen verwacht. Er kan dit weekend zo'n 3,5 millimeter vallen met waarschijnlijk hier en daar ook een onweersbui. Datzelfde geldt voor Eindhoven waar de kans op regen zeer groot is dit weekend. Ook daar worden de eerste buien vrijdag aan het eind van de middag verwacht en zal dat de rest van het weekend aanhouden.