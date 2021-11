Na misser met dienstreizen van eigen directeur houdt provincie ook andere regelingen tegen het licht

De actie van Van der Maat (VVD) komt voort uit ‘uiterste voorzichtigheid’, zo schrijft hij woensdag in een brief aan de provinciale politiek. ,,Het gaat niet alleen om vervoer, maar om regelingen en contracten in brede zin”, licht hij desgevraagd toe. Van der Maat is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en wil voorkomen dat het nog eens misgaat zoals met de dienstreizen van de directeur. ,,Dat vraagt dus om check, check, dubbelcheck. We willen zeker weten dat alles goed is vastgelegd.”