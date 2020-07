Na mogelijk hitterecord op vrijdag volgt plakkerige nacht, met kans op zeldzaam fenomeen

Brabants nieuws van woensdag Nieuwsover­zicht | Toeristen uit Antwerpen in quarantai­ne - Voorlopig geen topsport­pro­gram­ma vrouwentur­nen

29 juli Belgen uit Antwerpen die naar Nederland willen, wordt dringend aangeraden veertien dagen in quarantaine te gaan. Antwerpen is sinds dinsdag ‘oranje’ gebied. Woensdag kwam er meer duidelijkheid over de raadselachtige overval op het distributiecentrum van Bol.com en overleed een man nadat hij met zijn auto in het water terechtkwam in Veghel. Lees het belangrijkste nieuws van vandaag terug in het overzicht.