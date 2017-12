Na reeks overvallen is Arriva het zat: contant betalen in Brabantse bus is verleden tijd

De maatregel is door Arriva ingevoerd om de kans op overvallen te verkleinen. Vorig jaar werden in korte tijd een aantal buschauffeurs van Arriva overvallen, onder meer in Tilburg en Den Bosch . De chauffeurs stonden onder bedreiging van een slagersmes hun geldladen af. Anne Hettinga, directeur van Arriva, was het na de laatste overval zat. ,,In een paar seconden hebben we toen, op een late vrijdagavond, tegen elkaar gezegd: aan zoveel gevaar willen we onze chauffeurs niet blootstellen. Het contant geld verdwijnt uit de bus."

Anderhalf jaar later is het zover voor Brabant, als eerste provincie in Nederland. Ook bij Hermes, in en rondom Eindhoven, kan enkel nog met de pas betaald worden. Momenteel betaalt nog ongeveer tien procent van de busreizigers met contanten, zo schat Hettinga in. Maar hij is niet bevreesd voor minder reizigers en dus minder omzet. ,,Daar waren we in eerste instantie wel een beetje bang voor. Maar een proef in Tilburg, waarbij in de avonduren al geen contant geld meer in de stadsbussen was, liet geen daling in het aantal reizigers zien. Sterker nog, er was zelfs een lichte stijging te zien." Het is misschien een kleine drempel voor sommige reizigers, zo stelt Hettinga, maar het went snel.