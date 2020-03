Na regen komt zonneschijn: eindelijk droge dagen op komst in Brabant

De afgelopen weken heeft het bijna iedere dag geregend in Brabant, maar er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon. Volgens Weerplaza zijn er eindelijk droge dagen op komst in het Brabantse land.

Donderdag viel er in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg tot wel 20 millimeter neerslag. Maar vanaf vrijdag wordt het weer alleen maar beter. ,,Het is overwegend bewolkt en eerst druilerig. Alleen in het noordwesten blijft het meestal droog", licht weervrouw Diana Woei toe. ,,In de loop van de dag wordt het ook in de rest van het land vaker droog, maar een bui blijft op sommige plaatsen nog mogelijk tot in de eerste helft van de avond.”

De temperatuur in Brabant varieert tussen de 5 tot 8 graden en er staat de hele dag een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. In de nacht naar zaterdag klaart het breed op en daalt het kwik tot net iets boven nul. Zaterdag blijft het dan ook vrijwel overal droog en komt de zon op sommige plekken door.

‘De tijd van het jaar voor veel neerslag’

Volgens Rijkswaterstaat heeft de heftige regenval van de afgelopen weken weinig effect gehad op de rijkswegen. Woordvoerder Eric van Beerendonk geeft aan dat er de afgelopen weken geen enkele melding van wateroverlast op de wegen is binnengekomen bij het landelijke meldpunt. ,,Het is nu eenmaal ook de tijd van het jaar waarin we veel neerslag kunnen verwachten. Automobilisten passen hun rijstijl dan ook aan wanneer het slecht weer is.”

ZLM Verzekeringen heeft de afgelopen maand redelijk wat meldingen binnengekregen van schade door neerslag in Noord-Brabant, maar ook dit aantal is niet excessief hoog. In Noord-Brabant werden 225 gevallen gemeld, waaronder regenwater dat via het dak naar binnenkwam of goten die overliepen.