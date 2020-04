Na Tilburg wil ook Den Bosch coffeeshops Grass Company sluiten

Wind de grootste tegenstan­der van brandweer bij brand Deurnsche Peel, meerdere helikop­ters ondersteu­nen

9:14 DEURNE - De wind is de grootste tegenstander van de brandweer bij het blussen van de brand in de Deurnsche Peel. Dat zegt een perswoordvoerder van de Veiligheidsregio woensdagochtend tegen deze website. ,,Ten opzichte van gisteren is de situatie min of meer onveranderd. We hebben zeker de hele woensdag nog nodig om de brand te blussen.”