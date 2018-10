Na vele eenzame nachten valt Tilburgse insectenkenner in de prijzen

De prijs, waaraan een geldbedrag van 1500 euro verbonden is, wordt voor de derde keer uitgereikt door verschillende natuurorganisaties die samenwerken in Natuurplaza in Nijmegen. De award geldt als een erkenning voor het jarenlange insecten-onderzoek dat Van Wielink doet in het Tilburgse natuurgebied de Kaaistoep. Samen met zeventig vrijwilligers en tientallen externe deskundigen doet de Tilburger al 22 jaar -vooral nachtelijk - onderzoek waarbij insecten op licht gevangen worden. De meetresultaten en de nauwkeurige verslaglegging vormden eerder dit jaar de basis voor het alarmerende onderzoek over de sterke achteruitgang van insecten in Nederland van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aan de andere kant bracht hij met het onderzoek in de Kaaistoep ook veel nieuwe soorten insecten in ons land in kaart.