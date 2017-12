Naakte Brabander die inbreker achtervolgde: 'Als ik kleren had aangetrokken, was ik hem kwijt geweest'

BERGEN OP ZOOM - Marco de Jongh (46) uit Bergen op Zoom kan zaterdagmiddag nog niet helemaal bevatten wat hem afgelopen nacht overkwam. Toen hij zijn bed uitging om naar de wc te gaan, stond hij opeens - zonder kleren aan - oog in oog met een inbreker. De man probeerde te vluchten, maar Marco zette poedelnaakt de achtervolging in. "Ik kon alleen maar denken: ik móet hem te pakken krijgen."

Marco en zijn zoontje (12) lagen vrijdagavond al vroeg in bed, omdat er zaterdagochtend gevoetbald moest worden. Maar rond middernacht werd Marco toch even wakker, voor een nachtelijk toiletbezoek. Terwijl hij slaapdronken naar de wc liep, moest hij opeens twee keer met zijn ogen knipperen: er stond een wildvreemde man in zijn keuken!

Ijskoude blik

"Je weet dan echt niet wat je overkomt. Ik dacht: Ben ik nou gek aan het worden? Droom ik?", vertelt Marco. "Het was echt een beetje een vieze man, een eng persoon met een capuchon op. Maar ik was net wakker en kon gewoon niet bevatten dat er iemand in mijn huis stond. Ik ging echt twijfelen aan mezelf."

Maar de man stond er echt, en leek niet onder de indruk te zijn van het feit dat hij op heterdaad werd betrapt. "We keken elkaar een paar seconden recht in de ogen aan. Dat maakte het nog veel enger. Zijn blik was echt ijskoud", aldus Marco. "Je verwacht dat zo iemand meteen wegrent, maar dat deed hij niet. Toen werd ik wel bang of hij misschien een mes bij zich zou hebben en me iets wilde aandoen."

Sprong van het dak

Marco besloot zo hard mogelijk te gaan gillen en roepen. "Ik schreeuwde: 'Viezerik! Nu mijn huis uit!' Ik hoopte dat hij zich zou omdraaien, zodat ik hem vanachter kon bespringen." Uiteindelijk rende de inbreker het dakterras van de man op. "Ik dacht dat dat mooi was, want daar kan hij niet zomaar vanaf. Maar toen ik keek, was hij al nergens meer te zien. Daar zat echt maar een paar seconden tussen, hij was vliegensvlug."

Om van het dakterras af te komen, moest de inbreker een sprong maken van zo'n vier meter. "Ik begrijp nog steeds niet hoe hij dat gedaan heeft, ik heb zelfs geen 'oeh' of 'aah' gehoord", vertelt Marco. Maar inmiddels was de inbreker dus ontsnapt naar het lagergelegen bedrijventerrein, en probeerde hij zich tussen het hek door te wringen om weg te komen.

Naakte achtervolging

"Ik twijfelde geen moment en ben er meteen achteraan gegaan. Ik heb niet eens schoenen aangetrokken", aldus Marco. "Ik wist op dat moment nog niet of hij iets had meegenomen en was bang dat ik mijn spullen anders nooit meer terug zou zien. Ik dacht dat hij misschien geld had meegenomen, of mijn horloge." En dus zette Marco de achtervolging in - poedelnaakt.

Marco hield de inbreker in zicht, maar moest een afstand van zo'n vijftig meter overbruggen. "Ik zag hem nog het tunneltje bij het station inschieten, maar ik kon echt niet meer verder. Ik word over twee weken geopereerd aan mijn meniscus en had te veel pijn." Onderweg probeerde Marco iedereen te mobiliseren. Hij riep tegen mensen dat ze de politie moesten bellen en toen hij zelf niet meer verder kon rennen, vroeg hij een taxi-chauffeur om hulp. "Die ging mee zoeken, maar had helaas geen dekentje of jas voor me."

Een beetje schaamte

Volledig scherm Marco maakte zelf een reconstructie van hoe de inbreker bij hem uit huis vluchtte. © Marco de Jongh Toen Marco de achtervolging niet langer te voet kon voortzetten, is hij terug naar huis gelopen om de auto te halen. "Pas toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik geen kleren aan had. Op de heenweg dacht ik alleen maar aan die jongen, maar toen ik terugliep voelde ik toch wel wat schaamte", aldus Marco. "Mensen keken ook wel raar op en sommigen hebben de politie gebeld. Een stel dat hand in hand over straat liep bleef echt verstijfd staan toen ze me zagen. Ik hoorde later dat sommige mensen dachten dat er iemand bij Vrederust was ontsnapt."

Toch gaf Marco niet op. Thuis trok hij snel een trainingsbroek, trui en schoenen aan, en reed hij in de auto op volle snelheid terug naar de plek waar hij de inbreker uit het oog verloor. "Onderweg kwam ik een politieauto tegen, die heb ik meteen afgesneden een staande gehouden zodat ze me konden helpen", zegt hij. "Die kwamen gelukkig meteen in actie. Ik heb niet zo'n hoge pet op van de politie, maar ze hebben me echt fantastisch geholpen."

Inbreker gepakt

Ondertussen raakten steeds meer mensen betrokken bij de actie. Een groepje Marokkaanse jongeren had de verdachte eerder voorbij zien komen en hielp ook mee zoeken. Dankzij alle hulp kon de politie de man rond 4.00 uur 's nachts aanhouden op het Piusplein.