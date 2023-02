Naar de middeleeuwen en naar de toekomst: Krabben genieten van Kindervastenavend

Nederwet­ten heeft op achthon­derd inwoners maar mooi een optocht met elf deelnemen­de acts

NEDERWETTEN - Organisator Michel Verhoeven is vlak voor het startsein opgetogen. „Elf deelnemers hebben we dit jaar. Dat is meer dan de laatste keer dat de optocht plaatsvond. Best veel, want Nederwetten blijft toch maar een een klein dorpje.”