Naar deze Brabantse evenementen kijken we in 2023 allemaal uit

Merel (25) werd gedwongen om in de prostitu­tie te werken: ‘Hij had mij helemaal in zijn macht’

Merel, nu 25, was 20 jaar toen ze Mohammed leerde kennen, een Marokkaanse man die 15 jaar ouder was. Ze werd door hem geïsoleerd van haar familie en vrienden, mishandeld en gedwongen om in de prostitutie te gaan. Mohammed werd begin dit jaar veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan vier voorwaardelijk en een boete.

30 december