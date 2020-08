Nachtje op straat bivakkeren voor een gratis tattoo: festivaltaferelen in Eindhoven

Brabants nieuws Nieuwsover­zicht | Nieuwe klap voor Brabantse horeca? - Corona bij nertsen zorgt voor veel leed

18:32 Wat kunnen Brabantse horeca verwachten, nu onze provincie ‘oranje’ is voor Belgen? Als het aan de zuiderburen en de burgemeesters van Breda en Bergen op Zoom ligt, blijven Belgen nu écht in hun eigen provincie. Dat heeft waarschijnlijk vooral gevolgen voor het toerisme. Vele duizenden nertsen werden de afgelopen weken geruimd omdat zij besmet waren met corona. Maar hoe kwamen die besmettingen tot stand? Hoe kon het virus zich zo snel verspreiden? Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zaterdag.