Nachtmerrie voor reclasseerster met gevaarlijke tbs'er in West-Brabant

BREDA - Een medewerkster van de reclassering beleefde vorig jaar maart haar ergste nachtmerrie bij de GGZ in Halsteren. Een tbs'er met proefverlof probeerde haar daar te verkrachten en mogelijk zelfs te doden, terwijl hij de deur van zijn appartement op slot had gedaan.

Tegen de 62-jarige tbs’er werd donderdag in de rechtbank in Breda een nieuwe tbs met dwangverpleging geëist vanwege een poging tot moord, poging tot verkrachting en opsluiting.

Aanval

Zijn proefverlof vorig jaar was om te kijken naar een voorwaardelijke beëindiging van zijn tbs. Dat traject is na het incident meteen beëindigd. De man had de medewerkster van de reclassering zelf bij zich geroepen, omdat het niet goed met hem zou gaan. Toen ze eenmaal binnen was in zijn appartement, viel hij haar aan. Van achteren liep hij naar haar toe en legde zijn handen om haar nek. De vrouw wist te ontsnappen uit de greep, maar stuitte op een gesloten deur.

Daarna trok hij haar aan haar arm terug. De man ging op haar zitten en probeerde haar borsten te pakken. Uiteindelijk konde vrouw opnieuw wegkomen en vluchten. De man stakdaarop zichzelf en sneed in zijn polsen. Hij raakte bewusteloos, maar overleefde.

Luguber

Toen de politie eenmaal het appartement binnenging werd de zaak alleen maar meer luguber. Bij het bed van de man lag en onder andere glijmiddel een condoom, ducttape, een vleesmes en een broodmes.

Ook troffen de agenten talloze brieven aan, waarin de tbs’er in ronduit vunzige taal had opgeschreven hoe hij zijn reclasseringsbegeleidster wilde verkrachten en ombrengen. Toen de politie de jassen van de kapstok haalde, ontdekte ze dat de voornaam van de vrouw op de muur geschreven was, compleet met schunnige termen.

Quote Het systeem is gebaseerd op mensen beter maken. Het is soms lastig om vastte stellen dat iemand beter wordt. Sommige mensen kunnen niet beter worden gemaakt. Officier van Justitie Hannah Huizinga

Authentiek

De verdachte, die nog altijd suïcidaal is, kan het zich niet meer herinneren, beweert hij. Gedragsdeskundigen weten niet of dat echt zo is of dat hij dat speelt. Officier van justitie Hannah Huizenga zei dat de man op haar ‘authentiek’ overkwam.

De officier eiste dat hij een nieuwe tbs met dwangverpleging krijgt, bovenop zijn voorarrest van bijna een jaar. ,,Het is gebleken dat het systeem van tbs kan falen’’, zei Huizenga. ,,En hoe. Het systeem is gebaseerd op mensen beter maken. Het is soms lastig om vastte stellen dat iemand beter wordt. Sommige mensen kunnen niet beter worden gemaakt. Er zijn hoe dan ook risico’s. Mensen die zich daar dag in, dag uit voor inzetten verdienen respect’’, zei ze over de reclasseringsmedewerker.

Zij heeft door de zaak een posttraumatische stressstoornis opgelopen. Ze is weer wel begonnen met werken, maar werkt nu met gewone criminelen en niet langer met tbs’ers.

Uitspraak