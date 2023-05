Nacompetitie laatste hoop voor DSV: ‘Hebben de hardste tikken al geïncasseerd’

Het sprankje hoop dat er in Sint-Anthonis nog was, bleek vals. De hunkering naar de titel in de vierde klasse F was enorm. Kampioen worden, was het grote doel voor DSV. Zeventien kilometer verderop maakte Heijen op de laatste speeldag echter geen fout tegen EWC’46 in Well.