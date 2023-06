Natuur ziet geel van de dorst, op landgoed Tongelaar weten ze precies waar dat allemaal pijn gaat doen

COLUMN Ik ben soldaat van een leger dat er niet zou moeten zijn

Mijn opa komt van een tuindersfamilie. Had je hem zeventig jaar geleden verteld dat iemand zijn heerlijke vruchten of groenten zou weigeren omdat ze de verkeerde maat hebben dan had hij daar smakelijk om gelachen. Ik hoor het hem zeggen: ,,Dit moet een grap zijn.”