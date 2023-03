Natuurclubs op Brabantse Wal laten deze lente samen één geluid horen: ‘Maar we zijn geen Rijdende Rechter’

Een nieuwe lente, een gebundeld geluid. Zo luidt vrij vertaald de boodschap van Willem de Weert, voorzitter van stichting De Brabantse Wal die al sinds 1985 natuur en landschap in de regio promoot, onder meer met een boek en wandelgids. Daarnaast zijn er verenigingen actief als Benegora, Namiro en IVN Groene Zoom.

,,Als er bij wijze van spreken een vogelkastje moet worden opgehangen, kan elke club dat prima zelf af. Maar er spelen nu grote kwesties als stikstof, verdroging, biodiversiteit en landbouw waarover allerlei partijen aan de bel trekken. Dan is het handig om dat te kanaliseren en door te verwijzen naar de juiste contactpersoon of specialist bij een van de clubs’’, stelt De Weert.

Quote Alles moet een plek krijgen zonder dat de natuur geschaad wordt, na alle achteruit­gang. Dat zit nog niet bij iedereen tussen de oren Willem de Weert, voorzitter stichting De Brabantse Wal

,,Zeker met alle politieke versnippering is het handig dat gemeenten en provincie weten bij wie ze moeten zijn. De Brabantse Wal is grotendeels Natura 2000-gebied waar allerlei zaken spelen, maar er is ook vraag naar woningen en bedrijvigheid. Alles moet een plek krijgen zonder dat de natuur geschaad wordt, na alle achteruitgang de laatste decennia. Dat zit nog niet bij iedereen tussen de oren.”

Volgens De Weert gaat de onderlinge afstemming via stichting De Brabantse Wal de verenigingen veel vergadertijd schelen. ,,We komen om de twee maanden samen bij de Kraaijenberg. Ook de Vogelwerkgroep haakt aan als er iets op hun terrein aan de orde is. Net als de heemkundekringen Zuidkwartier en Halchtert die al stichtingslid zijn. Of de Dorpsraad Halsteren over het fietspad door de Auvergnepolder.”

Quote Wij zijn geen Rijdende Rechter die zich over individue­le situaties buigt als een verwaar­loosd paard in een wei Willem de Weert, voorzitter stichting De Brabantse Wal

Ook bewoners van de Brabantse Wal kunnen zich bij de stichting melden over natuurkwesties. ,,Maar dan wel met overstijgende zaken als stikstof of verdroging. Wij zijn geen Rijdende Rechter die zich over individuele situaties buigt als een verwaarloosd paard in een wei", benadrukt De Weert.

De natuurclubs blijven zelfstandig. ,,Iedereen heeft zijn eigen sterke punten en achterban. IVN Groene Zoom is het meest thuis in Bergen op Zoom en heeft educatie als speerpunt. Namiro wortelt meer in Woensdrecht en is extra strijdbaar qua ruimtelijke ordening. Benegora richt zich op Antwerpen en grenskwesties. Steenbergen heeft geen eigen natuurvereniging meer, maar wij behartigen de belangen daar, net als in Wouwse Plantage.”

Eventuele juridische procedures worden in principe aangespannen door de individuele clubs. ,,Maar die werden altijd al mede ondertekend door de partners en dat blijven we doen.”