NEC-supporters leggen wensenlijst op tafel tijdens diner met directeur: ‘Extra spits en een fanshop in de stad!’

Een batterij bij zonnepark Hooibroe­ken? Erg graag, maar Energiek Heusden stopt er geen eigen geld in

OUDHEUSDEN - Een batterij bij zonnepark Hooibroeken in Oudheusden om grote hoeveelheden elektriciteit op te slaan zou absoluut een uitkomst zijn, maar Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest steken er op dit moment geen geld in. In plaats daarvan zoeken ze investeerders voor zo’n batterij.