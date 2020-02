Neergestoken bewoner Boxmeer niet in levensgevaar; politie vindt geroofde auto terug

De auto is bij de woningoverval gestolen, blijkt nu. Of de dader(s) meer hebben meegenomen, is niet bekend. De man werd in zijn flatwoning aan De Boterbloem neergestoken door overvallers. Hij verloor veel bloed en zocht hulp op straat.



Hij liet een bloedspoor achter naar Het Grasklokje, waar de man een passant aanklampte. De voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Een woordvoerder van de politie liet woensdagavond weten dat de man ‘behoorlijk gewond’ en ‘niet goed aanspreekbaar was’.



Een woordvoerder van de politie wil donderdagavond niet vertellen waar de auto is teruggevonden. Hij wil verder ook geen vragen beantwoorden. Wel laat hij weten dat het slachtoffer niet in levensgevaar is geweest. De politie heeft dat nu naar buiten gebracht om alle twijfel daarover weg te nemen.