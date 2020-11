Negatief reisadvies in de kerstvakantie? Brabanders willen liever verbod: ‘Als corona voorbij is, halen we het in’

Nu het kabinet heeft besloten om een negatief reisadvies te geven tijdens de kerstvakantie zijn we benieuwd wat Brabanders hiervan vinden. Lezers van deze site reageerden maandag massaal op het bericht . Wat opvalt: voor velen is het advies om niet naar het buitenland te reizen véél te slap.

Het kabinet besloot een negatief reisadvies te geven tijdens de kerstvakantie voor vakanties naar het buitenland. Het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering gedurende de coronacrisis, adviseerde dit. Het kabinet volgt dit advies.

Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Het (OMT) is bang dat mensen het virus meenemen uit bijvoorbeeld skigebieden. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in Nederland verspreidde.

Reacties

Lezers van BN DeStem, Het Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad reageerden massaal op het bericht, dat op Facebook werd gedeeld. Binnen enkele uren waren er al honderden reacties op gekomen.

Opvallend is dat veel mensen het advies vooral erg mild vinden. Zo schrijft een lezer: ‘Aan adviezen heb je weinig. Geef gewoon een verbod, zodat we in 2021 wél normaal op vakantie kunnen.’ Iemand anders: ‘Dat advies werd in de zomer ook gegeven. Toch kwamen we in een tweede golf terecht.’

Quote Je kan niet iedereen over één kam scheren Lezer van het Brabants Dagblad

Veel lezers kijken terug op vorig jaar, toen het coronavirus in Noord-Italië woedde terwijl de après-ski-gelegenheden vol zaten met wintersporters. ‘Verbied gewoon alle vakanties en laat mensen alleen essentiële reizen maken. Dat maakt een einde aan de discussie. Als we dit allemaal hebben doorstaan, dan halen we het wel weer in.’ Die reactie krijgt veel bijval.

Realistisch?

Slechts een enkeling geeft aan het advies niet te volgen en ‘gewoon weer weg te gaan met kerst’. De lezer, die een eigen boerderij heeft in Frankrijk, zegt daar minder risico te lopen dan in Nederland. ‘Je kan niet alle vakantievierders over één kam scheren.’

Is het realistisch te denken dat iedereen daadwerkelijk het advies zal opvolgen? Niet volgens iedereen: ‘Het is maar een advies. Geloof me: zolang de grenzen open zijn, pakken veel mensen hun auto om naar de wintersportgebieden te rijden, hoor.’

Mogelijk nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft zondag in het Catshuis nog een aantal opties voor nieuwe coronamaatregelen besproken, maar heeft daar nog geen besluit over genomen. Overwogen wordt ook om musea, bioscopen en theaters vanaf donderdag twee weken te sluiten. Ook het op slot gooien van pretparken is een mogelijkheid, stellen ingewijden.

Dinsdagavond houden premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Voor die tijd wordt er in het coalitieoverleg van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over doorgesproken, net als door ministers in het voortdurende crisisoverleg over corona.