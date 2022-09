Negende seizoen ‘Massa is kassa’ in december op televisie; Mogelijke rechtszaak Nicol ‘speelt geen rol’

Nieuwsover­zicht | Eigenaren doodgescho­ten hond boos op agenten - Traumaheli­kop­ter landt tussen paarden

Peter Gillis krijgt opnieuw een klap te verduren. De poorten van het vakantiepark in Valkenburg dat hij in november 2021 kocht, blijven gesloten. Verder zijn de eigenaren van de hond die zaterdag werd doodgeschoten boos op de politie. En wie is de 27-jarige man die in Oud Gastel twee vrouwen en twee kinderen doodreed? Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

21 september