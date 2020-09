Negentien verwaarloosde katten uit vakantiehuisje in Woensdrecht gehaald, één dier gestorven

We werken nog thuis: ‘Het is nog steeds relatief rustig op de weg en in het openbaar vervoer’

2 september Op 23 maart van dit jaar kondigde premier Rutte een intelligente lockdown aan. Anderhalve meter afstand houden, horeca op slot en vooral zoveel mogelijk thuiswerken. Dat waren grofweg de belangrijkste maatregelen die die dag werden benoemd. Hoe staat het er nu, bijna een halfjaar later, voor met dat thuiswerken? Doen we dat nog braaf, of zijn we mondjesmaat teruggegaan naar onze werkplek?