Nelly Singerling maakt op 92-jarige leeftijd parachutesprong voor het goede doel: ‘Ik was totaal niet nerveus’

Dit was de 21e keer dat Nelly Singerling uit een vliegtuig sprong. En zeker nog niet de laatste, als je haar mag geloven. Angst? Dat woord staat niet in haar woordenboek. ,,Ik was totaal niet nerveus, ik heb vooral genoten van deze sprong. Het gevoel van vrijheid vind ik heerlijk. In de lucht is er niemand de baas over je.” Samen met Jarno Goosman maakte ze een tandemsprong.

Ze zet zich in voor veteranen met Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Door het opleiden van hulphonden kunnen deze veteranen worden geholpen. ,,Deze honden voelen spanning aan of maken hun baasje wakker als zij een nachtmerrie hebben,” vertelt Lisette van Gemert van Hulp voor Helden. Zo’n hulphond kost rond de 25.000 euro; heel wat geld dus. Op de sponsorpagina van mevrouw Singerling kan er geld worden gedoneerd voor Hulp voor Helden. ,,50.000 euro is mijn doel. We gaan ervoor,” vertelt ze.

Het evenement waar Singerling aan mee doet heet Walk4Veterans en is eigenlijk een sponsorloop. Door het coronavirus gaat deze niet door, maar zijn er individuele sponsoracties. Nelly wil door middel van de parachutesprong degenen bedanken die onze vrijheid aan ons teruggaven.

Singerling ging zelf in 1947 bij de Koninklijke Marine en is daar vier jaar gebleven. Nadat ze de Tweede Wereldoorlog meemaakte, wilde ze op avontuur. Ze werkte onder andere op Surabaya als telexist. Later verhuisde ze naar Canada, waar haar dochter nu nog woont.

Dochter Gretta is speciaal overgevlogen voor dit moment. Ze is ontzettend trots op haar moeder en gaat vanmiddag ook een tandemsprong maken. Haar moeder heeft er een hard hoofd in: ,,Ik denk dat ze het veel te eng vindt,” grapt ze.

