Nertsenfokkers weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn

Brabant krijgt vanavond een nieuwe commissa­ris van de Koning, wat doet die nou eigenlijk?

3 juli Wim van de Donk is als commissaris van de Koning een bekend gezicht geworden in Brabant. Vanaf 2009 bekleedde de hoogleraar het ambt van provinciebestuurder, nu is het tijd voor een opvolger. Die wordt vanavond iets na 18.00 uur bekendgemaakt in het Provinciehuis in Den Bosch. Maar wat zit er in zijn of haar takenpakket?