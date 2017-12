Nertsenhouders willen compensatie voor fokverbod

SPOORDONK - Zonder betere compensatie loopt de nertsenhouderij leeg, al ver voor het definitieve fokverbod in 2024. ,,Dat is dan je loon voor al die jaren hard werken in een volstrekt legale business.”

Nertsenfokker Martijn Pijnenburg zit helemaal niet te wachten op een artikel in de krant. ,,Je weet dat je weer een hoop reacties over jezelf afroept, ongeacht wat je zegt.” Maar hij wil toch laten zien dat de situatie in de nertsenhouderij anders is dan veel mensen denken. ,,Soms denk ik: waar halen ze hun informatie toch vandaan?”

2024

Pijnenburg is net terug uit Den Haag. De nertsenhouder uit Spoordonk is voorzitter van de vakgroep pelsdierhouderij van boerenorganisatie LTO en in die hoedanigheid volop in gesprek over de toekomst van de sector. Een toekomst die nog maximaal zes jaar duurt. Op 1 januari 2024 is het over en uit met de nertsenhouderij in Nederland.

De ethische discussie over de omstreden sector is al lang en breed beslecht, ten nadele van de nertsenhouders. Belangenbehartigers als Pijnenburg richten hun pijlen nu op compensatie. Het Europese Hof van Justitie bevestigde in november een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad dat de bedrijven tot 2024 voldoende tijd hebben om de gedane investeringen terug te verdienen. Met andere woorden: de overheid hoeft geen ruimhartiger schadeloosstelling in het leven te roepen.

De huidige regeling is volgens Pijnenburg een doekje voor het bloeden. ,,Ik krijg 2 euro per vierkante meter. Dat is 3.000 euro per stal, in totaal 18.000 euro. De totale schade voor mijn bedrijf is minimaal 2,4 miljoen euro, exclusief inkomensschade.”

Volledig scherm Martijn Pijnenburg in zijn nertsenfarm in Spoordonk. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Investeren

Pijnenburg geeft een voorbeeld uit eigen praktijk. ,,Dierenwelzijnsregels verplichtten de nertsenhouderijen om tussen 2004 en 2014 hun kooi-inrichtingen te vervangen. Daar zijn al onze euro’s naartoe gegaan, toen nog met de gedachte dat we nertsen mochten blijven houden. Op mijn bedrijf hebben we een kwart al in 2004 vernieuwd. Die zijn nu ongeveer versleten. Dus moet je investeren, maar wie wil daar nog aan? De sector bouwt nu al af, gedwongen. Je hebt helemaal niet tot 2024 de tijd.”

Pijnenburg hoort het vaak: er werd en wordt toch goed verdiend aan de nertsen. ,,In veruit de meeste gevallen gaat het om gewone gezinsbedrijven. Vermogen en pensioen zitten in het bedrijf, dat straks niets meer waard is. Dat is dan je loon voor al die jaren hard werken in een volstrekt legale business.”

Manoeuvreerruimte is er nauwelijks. ,, Als een koeienboer stopt, kan hij fosfaatrechten verkopen. Hebben wij niet. De varkenshouderij krijgt 200 miljoen voor een warme sanering. Krijgen wij niet. We mogen het bedrijf al sinds 2013 niet meer als nertsenhouderij verkopen, en ik mag hier geen varkens en kippen houden. Kortom: je kunt niet zo makkelijk omschakelen naar een andere bedrijfstak, zoals de politici suggereren.”