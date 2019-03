Netflix deelt eerste beelden van Frank Lammers in nieuwe serie, gebaseerd op Brabantse drugsbaron Janus van W.

Wie het werkelijke verhaal van Janus van W. kent, ziet de gelijkenis al. De Eindhovenaar woonde een tijd in een chalet op camping Parelstrand in Lommel. Hij werd in juni 2009 gesnapt na een undercoveroperatie van twee agenten.



Na zes jaar cel kwam Van W., die in België bekendstaat als ‘Harry Potter’, in 2015 op vrije voeten. Waar hij nu zit, is niet helemaal zeker. Hij houdt zich schuil, terwijl justitie in Nederland hem verdenkt in een nieuwe zaak: Partyking in Best. Waarschijnlijk zit hij in Zuid-Amerika. Vanuit daar gaf hij zijn advocaat opdracht om de serie tegen te houden. Hij was bang voor de reacties. ,,Voor de kinderen is dat allemaal heel verdrietig‘’, zei zijn advocaat.