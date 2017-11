Nicky Opheij uit Handel wordt Miss Universe, verwacht haar familie

Grote vraag natuurlijk is hoe 'onze' Nicky Opheij het gaat doen. Die vindt (Nederlandse tijd) plaats van 01.00 tot 03.00 uur 's nachts en wordt door de Amerikaanse zender Fox live uitgezonden.

Ze gaat winnen, daar is moeder Margo Hommel van overtuigd. ,,En zo niet, dan ben ik toch apetrots op haar, want ze staat er toch maar.” Zelf kan ze er niet bij zijn en daar baalt ze van. ,,Ik probeer het live via internet te volgen, al is het hier dan midden in de nacht. We hebben wel regelmatig contact gehad via Facetime (bellen met beeld, red.). Dat is fijn, want dan kan ik zien hoe ze zich voelt. Nicky blijft altijd vrolijk en is niet te stoppen, maar ik zie dat ze vermoeid begint te raken.”

Volledig scherm Antoine en Patrice Opheij. © -

Vader Antoin en zijn vrouw Patrice Remer zijn wel afgereisd naar Las Vegas om de grote show te zien. ,,Ik heb haar net nog kunnen knuffelen voordat ze met de bus naar het reuzenrad gingen”, vertelt hij. ,,Toen ze Miss Nederland werd, ben ik het podium op gerend. Dat ga ik nu weer doen, ook al wordt het me afgeraden vanwege de strenge beveiliging. Voor mij heeft ze al gewonnen. Ze heeft er knokenhard voor gewerkt. En zes weken geleden heeft ze bij ons nog gestukadoord”, zegt hij trots. Trots is hij overigens ook op zoon Jordi. ,,Die haalt zijn propedeuse terwijl wij hier zijn. Alle aandacht gaat nu naar Nicky.”

Als Nicky wint, komt ze een jaar in dienst van de Miss Universe organisatie. Ze krijgt een appartement in New York. ,,Omdat ik dan voor mijn werk de hele wereld over reis, zal ik daar niet vaak zijn”, vertelt ze. ,,Nee, dat is niet jammer, laat mij maar lekker reizen. Ik hoop alleen wel dat iedereen me dan wel op komt zoeken in New York, want ik kan niet zonder Brabant.”

,,In Nederland leeft de Miss Universe verkiezing niet zo. In heel Europa eigenlijk niet, als je ziet hoe weinig journalisten er uit deze landen zijn", vertelt Nicky's supervisor, die niet met naam genoemd wil worden. ,,Wij supervisors hebben ieder vier meisjes onder onze hoede. Ik heb vier Europese meisjes. We gaan overal mee naartoe en zorgen voor hen als ze ziek zijn. Vandaar dat ze ons ook wel mama’s noemen.” Volgens haar is de interesse in Frankrijk opgeleefd, omdat de huidige Miss Universe daar vandaan komt.

Er zitten in elk geval vier Europese meisjes in de top 16. De jury heeft deze week al bepaald wie dat zijn. De meisjes zelf - en de rest van de wereld - horen dat aan het begin van de grote finaleshow.

Volledig scherm Fans met vlaggen. © -

Veel Amerikanen zijn naar Las Vegas gekomen om er het extra lange Thanksgiving-weekend te vieren. Tussen al die toeristen lopen dit weekend ook plukjes mensen die fier de vlag van hun land om het lijf hebben geslagen. Vooral Zuid-Amerikanen, en één groep Filipijnen. Een van de mannen heeft alvast een Miss Universe-sjerp omgedaan.

Of dat terecht is, zal de tijd leren. De uitslag van de verkiezing wordt meteen na de finale op de website van het ED worden gepubliceerd.