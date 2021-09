Het gevaar van een val in een mestsilo: ‘Binnen enkele minuten kan het gas je fataal worden’

27 augustus De 38-jarige Ton van Genugten overleed donderdag nadat hij in een mestsilo in Best viel. Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan een val in een mestsilo al snel fataal zijn: ,,Je kunt bewusteloos of vergiftigd raken. En dan is het echt binnen een paar minuten al gebeurd.”