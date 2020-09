Niek Murray niet de nieuwe Mister Pinkpop: ‘Jan Smeets is onvervangbaar’

De in Den Bosch geboren en in Zaltbommel opgegroeide Murray (39), zal samen met Sierk Janssen en Tirsa Creusen de beslissingen gaan nemen over het festival. ,,Technisch gezien verandert er niet veel. Ik blijf doen wat ik al deed, al zal ik me meer gaan richten op Pinkpop. We zijn als Buro Pinkpop een geoliede machine waarin we veel vrijheid kregen van Jan. Ik blijf verantwoordelijk voor de marketing en zal met samen met onze partner Mojo ook stukje programmering gaan doen.", zegt hij. ,,Janssen blijft bij Pinkpop hoofd productie en Creusen verantwoordelijk voor alles backstage.

Mojo

Of Pinkpop in 2021 wel door gaat is nog volledig in nevelen gehuld. Het Limburgse festival heeft inmiddels de topper Red Hot Chili Peppers met nog een tiental andere acts doorgeschoven naar 2021. Ook is Pearl Jam vastgelegd. ,,We zijn dus al ver qua programmering. Maar waarschijnlijk pas begin volgend jaar weten we of het ook door kan gaan.” Pinkpop beschikte wel over een financiële buffer, zegt Murray. ,,Jan heeft festival altijd heel goed georganiseerd . Alle rekeningen ging eerst langs hem, hij wist precies hoe het er financieel voorstond. Maar we hadden natuurlijk al flink wat kosten gemaakt. Door gebruik te maken van de NOW-regeling hoefden we geen mensen ontslaan. We hebben een kleine organisatie en werken met veel zzp’rs rond het festival. Dus we hebben de klap kunnen opvangen. Maar het moet niet nog een jaar duren.”