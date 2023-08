Niet Achilles’29 maar Vianen Vooruit: SIOL-speler krijgt dispensatie KNVB voor overschrijving na deadline

met video Auto landt onderstebo­ven op weg bij botsing in Helmond, gewonde vrouw bevrijd door brandweer

HELMOND - Twee auto’s zijn zaterdagmiddag tegen elkaar gebotst in Helmond, waarbij één van de wagens ondersteboven op de Burgemeester Van Houtlaan belandde. De vrouw die in de auto zat moest door de brandweer worden bevrijd. Ze raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.