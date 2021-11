Niet alleen in Glasgow, maar ook in Brabant worden klimaatplannen gesmeed

Klimaatburgemeesters zetten zich in hun gemeente in voor het klimaat. Ze geven een gezicht aan lokale duurzaamheidsinitiatieven, kijken kritisch naar de plannen van de gemeente en inspireren de inwoners om zich voor het klimaat in te zetten. De tijdelijke burgemeesters begonnen hun werkzaamheden in de klimaatweek die in de week van 28 oktober plaatsvond.