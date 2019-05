Niet blokken, maar slikken: één op de vier scholieren gebruikt pil voor betere prestaties

De examens zijn weer begonnen: hoe breng jij het er vanaf?

9 mei De eindexamens zijn weer begonnen. Een spannende tijd voor duizenden leerlingen. Scholieren in het middelbaar onderwijs buigen zich over de opgaven van vmbo, havo en vwo. Hoeveel is er bij jou blijven hangen? Doe hier de test met enkele oude examenopgaven.