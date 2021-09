'Niet-gevaccineerd personeel brengt cliënten onnodig in gevaar', Brabantse verpleeghuizen willen aantallen weten

Enorme partijen coke en zware vuurwapens: Martien R. hoort vandaag uitspraak rechtbank

6 september DEN BOSCH/OSS - Martien R. zal maandagmiddag niet aanwezig zijn als de rechtbank in Den Bosch het vonnis over hem en zijn veertien medeverdachten velt. De leider van de Osse woonwagenfamilie wacht in de gevangenis van Zutphen af of de rechtbank gehoor geeft aan de eis van het Openbaar Ministerie: zestien jaar celstraf.