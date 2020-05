'Niet zomaar bekeuren’ tijdens ramadan en dodenherdenking

Waarschuwingen

Wat betreft Ramadan geeft de Veiligheidsregio het advies dat coronahandhavers zich niet al te streng opstellen. De vastenmaand is op 23 april van start gegaan en duurt tot en met 23 mei. Tot nog toe hebben zich in Den Bosch, aldus een woordvoerster van de gemeente, geen problemen voorgedaan. De gemeente heeft in aanloop naar de ramadan met tal van mensen in de islamitische gemeenschap gesproken over de coronamaatregelen. Moskeeën in Den Bosch surveilleren in het weekend na de gezamenlijke iftar, de maaltijd na zonsondergang, om mensen op straat te attenderen op de maatregelen. ,,Het is tot nu toe erg rustig is in de gemeente”, aldus de woordvoerster.