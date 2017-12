Nieuw bod op NAC-stadion

Geen concurrent van NAC

Ebert Dollevoet, die de horeca verzorgt in het stadion, zegt in een toelichting dat hij geen concurrent wilde zijn van de partij waarmee hij samenwerkt. ,,Nu we weer bij nul zijn haal ik mijn plan uit de la. Voor eind januari gaan we dat voorleggen aan de gemeente. We hebben nu wat tijd om het nog verder uit te werken.'' De ondernemer ziet grote mogelijkheden voor parkeerplaats P5. ,,De huldiging van NAC hebben we hier als experiment gedaan. Dat is fantastisch verlopen en biedt kansen voor concerten en andere evenementen. Dus ook buiten het stadion.''Die insteek heeft niemand zegt hij. Van een gouden idee wil hij niet spreken. ,,Dat blijkt altijd pas achteraf.''